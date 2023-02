Soirée Saint Patrick Salle des fêtes du bourg Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde La municipalité de Salles, en partenariat avec l’association salloise USS Rugby, vous propose une soirée St Patrick ! À cette occasion, vous pourrez découvrir les sonorités celtiques du groupe Clover Milk.

Rendez-vous à 20h30, salle des fêtes du bourg, le samedi 18 mars 2023.

Ouverture des portes et de la billetterie à 18h, avec diffusion sur écran géant du match Irlande-Angleterre, en pré-concert.

Côté buvette, l’USS Rugby vous proposera des plateaux de charcuterie, de la bière pression mais aussi de la Guinness ainsi que des softs !

BILLETTERIE

– En ligne : https://billetteriemanifestationssalles.festik.net

– En mairie aux horaires d’ouverture (hors samedi), paiement en CB, espèces ou chèque

