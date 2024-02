SOIREE SAINT-PATRICK Saints-Geosmes, samedi 16 mars 2024.

SOIREE SAINT-PATRICK Saints-Geosmes Haute-Marne

Tout public

Une soirée organisée par l’association « Jeunes Artistes Langrois » et animée par l’orchestre « Supplement Cheese » qui avait soulevé l’enthousiasme du public au cours de sa prestation à Langres le 8 août 2023 dans le cadre des FestMardi.

Les six copains qui constituent le groupe sont des jeunes professionnels qui ont pour challenge de faire bouger, danser toutes les générations sur des reprises des années 60 à nos jours avec des arrangements originaux influencés par la Funk, la Pop et le Rock. Leurs morceaux vont de Bohemian Rhapsody des Queen au Jerk de Thierry Hazard en passant par Femme like u de K-Maro. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Saints-Geosmes 52200 Haute-Marne Grand Est jal.langres@gmail.com

