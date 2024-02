Soirée Saint Patrick Saint-Martin-Terressus, samedi 16 mars 2024.

Soirée Saint Patrick Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne

Le Comité des Fêtes de St Martin Terressus organise une soirée de la Saint-Patrick avec Singlar Blou, groupe corrézien connu et reconnu comme un des leaders du rock agricole avec une ambiance festive, pour ce concert original et humoristique avec dégustation de plusieurs sortes de bières accompagnées d’assiettes gourmandes (charcuterie et fromages). Venez habiller en couleur verte pour célébrer la Saint-Patrick. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Salle des Fêtes

Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cfsmt.87@gmail.com

