Soirée Saint Patrick Saint-Magne Saint-Magne Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Magne

Soirée Saint Patrick Saint-Magne, 12 mars 2022, Saint-Magne. Soirée Saint Patrick Saint-Magne

2022-03-12 16:00:00 – 2022-03-12 23:30:00

Saint-Magne Gironde Saint-Magne EUR Le Comité des fêtes de St Magne organise une soirée « Saint Patrick » le 12 mars à la salle des fêtes de St Magne. Un joli programme vous attend :

16h : Initiation aux danses irlandaises

17h45 : Match de rugby sur grand écran Angleterre / Irlande

19h : Chants bretons et démonstration de cornemuses, bal folk Celtique

Entrée gratuite Le Comité des fêtes de St Magne organise une soirée « Saint Patrick » le 12 mars à la salle des fêtes de St Magne. Un joli programme vous attend :

16h : Initiation aux danses irlandaises

17h45 : Match de rugby sur grand écran Angleterre / Irlande

19h : Chants bretons et démonstration de cornemuses, bal folk Celtique

Entrée gratuite +33 6 25 22 44 91 Le Comité des fêtes de St Magne organise une soirée « Saint Patrick » le 12 mars à la salle des fêtes de St Magne. Un joli programme vous attend :

16h : Initiation aux danses irlandaises

17h45 : Match de rugby sur grand écran Angleterre / Irlande

19h : Chants bretons et démonstration de cornemuses, bal folk Celtique

Entrée gratuite St Magne

Saint-Magne

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Magne Autres Lieu Saint-Magne Adresse Ville Saint-Magne lieuville Saint-Magne Departement Gironde

Saint-Magne Saint-Magne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-magne/

Soirée Saint Patrick Saint-Magne 2022-03-12 was last modified: by Soirée Saint Patrick Saint-Magne Saint-Magne 12 mars 2022 Gironde Saint-Magne

Saint-Magne Gironde