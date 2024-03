Soirée Saint Patrick Rivière-Saas-et-Gourby, samedi 9 mars 2024.

Soirée Saint Patrick Rivière-Saas-et-Gourby Landes

Avec retransmission du match de rugby Angleterre France ( bar et restauration sur place) et concert des Celt’hickers dès 21h.

Avec retransmission du match de rugby Angleterre France ( bar et restauration sur place) et concert des Celt’hickers dès 21h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:00:00

fin : 2024-03-09

Salle polyvalente

Rivière-Saas-et-Gourby 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée Saint Patrick Rivière-Saas-et-Gourby a été mis à jour le 2024-03-05 par ACAP