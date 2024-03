Soirée Saint Patrick Bar Ha Gwin Plouguerneau, vendredi 15 mars 2024.

Soirée Saint Patrick Bar Ha Gwin Plouguerneau Finistère

St Patrick’s day La St Patrick est évidemment à la base une fête Irlandaise ; petit rappel, elle était déjà fêtée au IXe siècle ( 9ème siècle, pour les nul(le)s en chiffres Romains ! ). Pour fêter ça, le #BarHaGwin a tout essayé ! On a invité U2, mais Bono nous a répondu que le mail était parti dans les spams .. On a cherché un troupeau de moutons disponible, mais ils étaient tous déjà réservés … On a fait des devis pour creuser un Lac du Connemara dans le jardin, l’entrepreneur nous a dit encore 15 jours de pluie et vous l’aurez gratos votre lac dans le jardin ! Bref, on avait plus trop de trucs en tête, quand soudain, miracle !!! Et si on servait de la #Guinness au bar ? Les vrais savent, c’est compliqué de servir de la vraie Guinness, il faut des branchements spéciaux, il faut des fûts et il faut du talent pour la servir ! Pas grave, au #BarHaGwin on aime les défis et on vous annonce que pour la St Patrick 2024, vous aurez de la Guiness en pression à boire ! Et ce sera la même qu’à #Dublin !!! La St Patrick étant un dimanche cette année, le #BarHaGwin la fêtera en avance à partir du vendredi 15 ! Comment dit-on Yech’ed mat à Cork, Dublin ou Galway ? Slainte !! PS Vous trouverez également à la cave la gamme de whiskies Irlandais Westcork et le célèbre Pogues ! Le tout est à consommer avec modération bien sûr ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:00:00

fin : 2024-03-15 23:00:00

Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne barhagwin@gmail.com

