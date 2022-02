Soirée Saint-Patrick Parking des sources,Cestas (33)

Lors de cette soirée destinée à la Saint-Patrick, ” Les Balendy’s ” (l’ensemble de harpes de l’école de musique de Cestas) et le groupe ” Bal ‘A’ Fond ” vous proposent de découvrir des airs et des danses des répertoires breton, irlandais, celtiques. C’est l’occasion de s’initier à ces danses accompagnées des sonorités douces de harpes celtiques. Bonne humeur et convivialité sont au rendez-vous La salle « La Guinguette des Sources » se trouve près du Rucher, l’école d’apiculture des Sources de Cestas N’hésitez pas à venir en famille ou avec des amis. Entrée libre *source : événement [Soirée Saint-Patrick](https://agendatrad.org/e/35379) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

