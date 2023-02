SOIREE SAINT PATRICK Milly-sur-Bradon Milly-sur-Bradon Catégories d’Évènement: Meuse

SOIREE SAINT PATRICK, 17 mars 2023, Milly-sur-Bradon

2023-03-17 18:00:00 – 2023-03-17 23:30:00

Meuse Milly-sur-Bradon Soirée Saint-Patrick organisée par la brasserie « La Dunoise » Tournoi de fléchettes – inscription sur place à partir de 18h Restauration par le foodtruck « Speedy Burgy » Concert avec le groupe « La P’tite soeur » à 20h +33 6 85 49 65 83 Milly-sur-Bradon

