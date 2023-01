SOIRÉE SAINT PATRICK Mamers Mamers Catégories d’Évènement: Mamers

SOIRÉE SAINT PATRICK Mamers, 11 mars 2023

2023-03-11 11:00:00 – 2023-03-11

Théâtre municipal Place Carnot

Mamers

Sarthe Au programme de votre journée :

11h : Session Irlandaise au café La Rotonde

14h30-15h30 : atelier danse pour les enfants à la salle de l’horloge à Mamers

16h-17h30 : atelier danse pour les adultes à la salle de l’horloge à Mamers

20h15 : au Théâtre de Mamers :

– One woman show de Marianne « Ballade en Irlande »

– Concert des élèves de l’ EMD

– CEILI « Bal Irlandais animé par les musiciens de l’association « Parce Que »

Renseignements auprès de l’école de musique : 02 85 29 19 38 – emd@mainesaosnois.fr

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63 L’École de Musique et Danse Maine Saosnois et l’association « Parce Que » fêtent la Saint Patrick à Mamers ! Théâtre municipal Place Carnot Mamers

