Soirée Saint-Patrick Salle des fêtes Madiran, vendredi 15 mars 2024.

Le Comité des Fêtes de Madiran vous invite à la deuxième édition de la Saint Patrick dès 19H30 !

Le traditionnel Fish & Chips (avec son dessert !) sera de la party.

Côté Madi’Pub, vous pourrez apprécier différentes bières au choix !

Niveau ambiance musicale, deux groupes animeront la soirée Talweg & The Magic Whale ! Une ambiance placée sous le signe de l’Irlande, ascendant Sud-Ouest… De quoi découvrir des instruments et sonorités cornemusesques autour d’un bon repas et d’une bonne bière.

Sur réservation !

Venez en vert pour accompagner le comité !

8 8 EUR.

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15

Salle des fêtes MADIRAN

Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie cdfmadiran@gmail.com

