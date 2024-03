Soirée Saint Patrick (Le Watson) Brive-la-Gaillarde, samedi 16 mars 2024.

Le Watson proposera des animations musicales tout au long du week-end une soirée années 80 le vendredi 15 (de 21h à 1h) avec Marine et Nicolas Geoffres (« The Lucky Ones). Soirée exceptionnelle le samedi 16 mars avec Rauz Armada qui fera revivre des moments de musiques incontournables en passant par les standards Funk et Disco. Et enfin, le dimanche 17 mars, soirée rock, pop, blues, jazz avec Sébastien Salesse. .

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-17 23:00:00

22 impasse des Echevins

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

