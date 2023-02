SOIRÉE SAINT PATRICK Le Verrière, 17 mars 2023, Fécamp .

SOIRÉE SAINT PATRICK

2023-03-17 19:30:00 – 22:30:00

La Verrière change de décor pour cette soirée à thème et sort son plus beau drapeau vert, blanc et orange !

La réservation donne accès à une offre privilégiée disponible sur place au prix de 20€ par personne. Elle comprend :

– 1 place assise

– 1 accompagnement à partager

– 1 cocktail au choix

Pour les personnes sans réservation, l’accès sera possible sous réserve de places disponibles.

vendredi 17 mars 2023

19h30-22h30

110 rue Alexandre le Grand à Fécamp

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

+33 2 35 10 26 10

