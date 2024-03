Soirée Saint-Patrick Zone de Kerven Landivisiau, vendredi 15 mars 2024.

La Saint Patrick 2024 ça ce passe au V and B Landivisiau ! Drop music pour mettre l’ambiance avec leurs sonorités Irlandaise. L’Anae Street Food sera présente sur notre parking pour régaler vos papilles, Guinness à la pression, tirage à l’azote (on respecte les traditions, oui monsieur), goodies et ambiance Irlandaise of course.

Fermeture plus tardive pour l’occasion. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15

Zone de Kerven V and B Landivisiau

Landivisiau 29400 Finistère Bretagne landivisiau@vandb.fr

