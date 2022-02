Soirée Saint Patrick Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour Catégories d’évènement: Hautefage-la-Tour

Soirée Saint Patrick Hautefage-la-Tour, 19 mars 2022

2022-03-19 19:30:00 – 2022-03-19 02:00:00

Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne Hautefage-la-Tour 10 10 EUR Soirée Saint Patrick, repas et concert

Repas:

– salade coleslaw

– daube de boeuf à l’irlandaise

-irish apple crumble

Venez apprendre les pas de danse irlandais, avec le groupe “banc public”. Buvette sur place

Hautefage-la-Tour

