Soirée Saint-Patrick Route des Chaumières Givet, samedi 23 mars 2024.

Venez donc ce samedi 23 mars 2024 à partir de 19h30, au domaine de Mon Bijou à Givet, passer une soirée exceptionnelle avec l’Harmonie de Givet et les chanteurs de la chorale « Et si on chantait » de Rancennes qui entameront la soirée sur des airs irlandais ! Repas : Apéro offert Velouté de cresson Fish & chips ou Irish Stew Fromage Café gourmand. Soirée : Animation DJ Sound & Event. Bienvenue à toutes et tous pour une soirée 100% irlandaise ! Réservez dès maintenant !

10 10 EUR.

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Route des Chaumières Domaine de Mon Bijou

Givet 08600 Ardennes Grand Est kat.payon@wanadoo.fr

L’événement Soirée Saint-Patrick Givet a été mis à jour le 2024-02-27 par Ardennes Tourisme