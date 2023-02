Soirée Saint Patrick Gilley Gilley Catégories d’Évènement: Doubs

Soirée Saint Patrick, 17 mars 2023, Gilley

2023-03-17 19:00:00 – 2023-03-17 23:30:00

Doubs Gilley A partir de 19h.

Organisée par le Comité des Fêtes de Gilley.

Soirée déguisée avec concerts. Le meilleur déguisement aura une réceompense. Programme des concerts : Cpasnet, les Woodboys et Son of Rage. Buvette et fish’n’chips.

8€ l’entrée.

Renseignements auprès des membres du Comté des Fêtes.

