Fribourg Moselle Fribourg 20 EUR Soirée Saint Patrick, samedi 19 mars 2022, à partir de 19h00, à la salle polyvalente de Fribourg. Concert assuré par le groupe Funky Twister. Menu adulte : jambon vigneron/gratin dauphinois, dessert, café + entrée : 20 € – Menu enfant (-12 ans) : 5€ – Entrée libre pour le concert uniquement : 8€, gratuit pour les moins de 12 ans. Su réservation avant le 13 mars : 06 37 44 20 15. Une manifestation proposée par l’Inter-association +33 6 37 44 20 15 Libre de droits – DtheDelinquent – pour Pixabay

