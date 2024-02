Soirée Saint-Patrick Run Ar Puns Châteaulin, samedi 23 mars 2024.

Soirée Saint-Patrick Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Trio Carvou – An Habask – Le Rest

Retrouvez ces trois musiciens d’expériences habitués de la scène en Bretagne pour une soirée conviviale autour de la musique irlandaise. Quand les mélodies d’une flûte virevoltante s’associent au son envoûtant de la cornemuse irlandaise entraîné par les sonorités scintillantes du cistre. Rien de tel que l’ambiance d’une Irish session pour fêter la Saint Patrick !

Malo Carvou (flûte traversière en bois)

Salué aujourd’hui comme le virtuose dont la fluidité est un régale pour l’oreille par Jean-Michel Veillon, Malo Carvou est un flûtiste Breton très sollicité comme soliste à travers l’Europe et le Canada. Il a acquis une grande notoriété par son extraordinaire capacité à intégrer une variété impressionnante de genres musicaux. Malo traverse les frontières, il unit la musique avec son talent distinct pour incorporer des styles de musique aussi variés que l’irlandais, le breton, le swing musette. . Membre fondateur des groupes Ozan trio (swing breton), Joa (musique bretonne) Jamie Mc Menemy (musique écossaise), Duo Carvou-Even, Soïg Sibéril (musique bretonne) … . Malo est régulièrement invité à partager la scène avec le guitariste Jean-Charles Guichen (Are Yaouank) ainsi que Jean-Félix Lalanne et se produit également en parallèle avec le virtuose classique Gilles Apap. Malo nous offre une musique basée sur l’échange et le partage.

Konogan an Habask (uilleann pipes)

Konogan est un sonneur breton de biniou, bombarde, uilleann pipes et low whistle. Il joue de la musique bretonne et irlandaise dans différentes formations. Son style, qu’il enrichit de compositions, va du traditionnel à la world music. Multi-instrumentiste, il est sollicité dans divers projets musicaux, aussi bien sur scène qu’en studio. Il se produit notamment avec les groupes K0N0Z et David Pasquet 3 et auparavant avec Pevarlamm et Startijenn.

Franck Le Rest Baigné de musiques bretonnes et irlandaises depuis son plus jeune âge, Franck est un accompagnateur dynamique et subtil au cistre comme à la guitare. Spécialiste des festoù noz et des sessions, il peut également selon l’humeur jouer les mélodies à la mandoline ou au banjo… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23

Run Ar Puns Route de Pleyben

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

