Soirée “Saint Patrick” Centre de loisirs Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

Soirée “Saint Patrick” Centre de loisirs, 18 mars 2022, Quint-Fonsegrives. Soirée “Saint Patrick”

Centre de loisirs, le vendredi 18 mars à 19:30

Buvette et repas sur place avec l’association “Quint-Fonsegrives Jumelages”. Entrée 5 € – Ouverture des portes à 19h30 – Début de la soirée à 20h. Garde d’enfants de 6 à 11 ans pour la soirée : sur inscription par e-mail à [sports.loisirs@mairie-quint-fonsegrives.fr](mailto:sports.loisirs@mairie-quint-fonsegrives.fr) avant le 17 mars 2022. Organisée par le Comité des Fêtes avec le groupe “la French Teuf”. Centre de loisirs 38-40 Route de la Saune, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T19:30:00 2022-03-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Centre de loisirs Adresse 38-40 Route de la Saune, 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Centre de loisirs Quint-Fonsegrives Departement Haute-Garonne

Centre de loisirs Quint-Fonsegrives Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quint-fonsegrives/

Soirée “Saint Patrick” Centre de loisirs 2022-03-18 was last modified: by Soirée “Saint Patrick” Centre de loisirs Centre de loisirs 18 mars 2022 Centre de loisirs Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives

Quint-Fonsegrives Haute-Garonne