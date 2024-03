Soirée Saint Patrick Salle des fêtes Bressuire, vendredi 22 mars 2024.

L’ association Bressuire Irlande organise une soirée pour fêter la Saint Patrick.

Au menu, des Fish and Chips, plat traditionnel du pays, et dessert.

La soirée sera animé par les talents musicaux de Gavin Anderson et d’Adrian Simmonds qui feront danser les participants.

Réservations à faire avant le 15 mars à la Maison des Associations, 11 Place de l’Hôtel de Ville, 79300 Bressuire. 20 20 EUR.

Début : 2024-03-22 19:30:00

fin : 2024-03-22 23:30:00

Salle des fêtes Rue de la Chapelle des Bois

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine marypinet@yahoo.fr

