Soirée Saint Patrick avec Music Live Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Soirée Saint Patrick avec Music Live Ollioules, 17 mars 2022, Ollioules. Soirée Saint Patrick avec Music Live Peeky Brasserie 37 avenue Général De Gaulle Ollioules

2022-03-17 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-17 21:30:00 21:30:00 Peeky Brasserie 37 avenue Général De Gaulle

Ollioules Var Vous avez un chapeau vert ? une barbe rousse ? Alors vous êtes prêt pour fêter La Saint Patrick.

Stef en Musique Live pour fêter ça comme il se doit…

En plus le jeudi c’est Happy Hour

Un shooter Vert offert pour tous ceux qui viennent en Vert…. +33 4 94 63 20 33 Peeky Brasserie 37 avenue Général De Gaulle Ollioules

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Peeky Brasserie 37 avenue Général De Gaulle Ville Ollioules lieuville Peeky Brasserie 37 avenue Général De Gaulle Ollioules Departement Var

Ollioules Ollioules Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ollioules/

Soirée Saint Patrick avec Music Live Ollioules 2022-03-17 was last modified: by Soirée Saint Patrick avec Music Live Ollioules Ollioules 17 mars 2022 Ollioules Var

Ollioules Var