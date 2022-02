Soirée Saint-Patrick avec Inishowen Centre Culturel Edouard Brenot,Grigny (69)

Centre Culturel Edouard Brenot, Grigny (69), le samedi 5 mars à 19:30

Soirée Saint Patrick avec Inishowen . 1° partie : musique irlandaise traditionnelle (instrumentaux,chants) . 2° partie : musique irlandaise plus rock et dansante Buvette et restauration sur place Groupe de musique irlandaise aux influences multiples, Inishowen essaie de fusionner dans sa musique la richesse des mélodies traditionnelles (violon, accordéon, uileann pipe, tin whistles, bodhran, … ) et l’énergie du rock (guitare, basse, batterie, … ) tout en n’excluant pas quelques incursions vers diverses musiques du monde (flamenco, reggae, … ). Quelles que soient les circonstances, le groupe s’attache à retrouver dans ses concerts, l’ambiance conviviale des pubs irlandais. Ambiance assurée … [http://inishowen.fr/Agenda/Samedi_5_Mars_2022__Nuit_de_la_Saint-Patrick_a_Grigny_%2869%29.html](http://inishowen.fr/Agenda/Samedi_5_Mars_2022__Nuit_de_la_Saint-Patrick_a_Grigny_%2869%29.html) https://www.youtube.com/user/InishowenFrVideos/featured *source : événement [Soirée Saint-Patrick avec Inishowen](https://agendatrad.org/e/35183) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

20 €

