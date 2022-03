SOIRÉE SAINT-PATRICK AU V&B DE BONCHAMP Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval Catégories d’évènement: Bonchamp-lès-Laval

Bonchamp-lès-Laval Mayenne Bonchamp-lès-Laval L’indémodable soirée Saint Patrick est de retour !

Venez nous rejoindre le Vendredi 11 Mars pour une soirée 100% Irlandaise

Apéro concert avec Duo Morsgael bonchamp@vandb.fr +33 2 43 65 10 63

