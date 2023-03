Soirée Saint-Patrick au V & B Romans V and B Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Cocktails, Guinness, Food truck et concert Rock du groupe FIRST DATE !

Déguisements et kilts conseillés pour une ambiance Irlandaise ! romanssurisere@vandb.fr +33 4 75 48 65 48 https://vandb.fr/V-and-B-Romans-sur-Isere.html V and B 3 Avenue des Allobroges Romans-sur-Isère

