Montpellier Hérault Plongez dans un univers irlandais le temps d’une soirée. Cinq poètes, musiciens, chanteurs, créateurs de vie, rires, joie, refrains repris en chœur : THE FRENCH TOUCH NZ. Danses, chorégraphies, folies, amour, partage. Sans compter. Sans violence. Sans frontières. La Scène ?

C’est un jardin restaurant où poussent et se dégustent des chansons à réjouir le cœur. NZ, car le groupe est originaire de Nouvelle Zélande… mais il a soif de compagnie et propose ses bouquets au hasard de la fête…Ecosse, Etats-Unis, Belgique et actuellement en France, Lorient, Paris, Montpellier… Qui vient se joindre à eux ? Ils vous attendent dès 19h ! Entrée 10€ avec 1 consommation offerte

(verre de vin, bière, cocktail maison, soft)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

h3043-sb@accor.fr +33 4 67 99 89 82

C’est un jardin restaurant où poussent et se dégustent des chansons à réjouir le cœur. NZ, car le groupe est originaire de Nouvelle Zélande… mais il a soif de compagnie et propose ses bouquets au hasard de la fête…Ecosse, Etats-Unis, Belgique et actuellement en France, Lorient, Paris, Montpellier… Qui vient se joindre à eux ? Ils vous attendent dès 19h ! Entrée 10€ avec 1 consommation offerte

(verre de vin, bière, cocktail maison, soft)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Restauration sur place à partir de 6€

