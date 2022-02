Soirée Saint-Patrick à l’Auberge le Vert Bocage Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry Catégories d’évènement: Bouillancourt-en-Séry

Somme

Soirée Saint-Patrick à l’Auberge le Vert Bocage Bouillancourt-en-Séry, 18 mars 2022, Bouillancourt-en-Séry. Soirée Saint-Patrick à l’Auberge le Vert Bocage Bouillancourt-en-Séry

2022-03-18 18:00:00 – 2022-03-18 00:00:00

Bouillancourt-en-Séry Somme Bouillancourt-en-Séry 19.9 19.9 Soirée Saint-Patrick

Repas et concert cornaline (musique Irlandaise)

Repas irlandais à 19.90€/pers. : Entrée – Plat – Dessert

18h : Ouverture des portes / 19h : Concert / Minuit : Fermeture des portes

Réservations au 03 22 28 61 72 Soirée Saint-Patrick

Repas et concert cornaline (musique Irlandaise)

Repas irlandais à 19.90€/pers. : Entrée – Plat – Dessert

18h : Ouverture des portes / 19h : Concert / Minuit : Fermeture des portes

Réservations au 03 22 28 61 72 aubergelevertbocage@gmail.com +33 3 22 28 61 72 Soirée Saint-Patrick

Repas et concert cornaline (musique Irlandaise)

Repas irlandais à 19.90€/pers. : Entrée – Plat – Dessert

18h : Ouverture des portes / 19h : Concert / Minuit : Fermeture des portes

Réservations au 03 22 28 61 72 ©Pixabay

Bouillancourt-en-Séry

dernière mise à jour : 2022-02-07 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle

Détails Catégories d’évènement: Bouillancourt-en-Séry, Somme Autres Lieu Bouillancourt-en-Séry Adresse Ville Bouillancourt-en-Séry lieuville Bouillancourt-en-Séry Departement Somme

Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouillancourt-en-sery/

Soirée Saint-Patrick à l’Auberge le Vert Bocage Bouillancourt-en-Séry 2022-03-18 was last modified: by Soirée Saint-Patrick à l’Auberge le Vert Bocage Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry 18 mars 2022 Bouillancourt-en-Séry Somme

Bouillancourt-en-Séry Somme