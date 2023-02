Soirée Saint Patrick 2023 Oustau Calendal Cassis Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis

Soirée Saint Patrick 2023 Oustau Calendal, 17 mars 2023, Cassis . Soirée Saint Patrick 2023 Esplanade Aristide Briand Oustau Calendal Cassis Bouches-du-Rhone Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand

2023-03-17 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-17 04:00:00 04:00:00

Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand

Cassis

Bouches-du-Rhone EUR 20 20 Rendez-vous dans le magnifique cadre de l’Oustau Calendal.

La soirée débutera à 19h avec au menu, des plateaux de charcuterie et fromage, des bières et de la bonne humeur.



La soirée sera animée par un groupe musicale ainsi qu’animation DJ.



Nombre de places limité, réservation fortement conseillée. Pour fêter cette tradition celtique, le Rugby Club Cassis vous proposent pour la deuxième année consécutive une soirée à l’irlandaise. assorc13@gmail.com +33 6 63 45 80 43 https://www.helloasso.com/associations/cassis-rugby-club/evenements/soiree-saint-patrick-2023-a-cassis Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Cassis Autres Lieu Cassis Adresse Cassis Bouches-du-Rhone Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Ville Cassis lieuville Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis Departement Bouches-du-Rhone

Cassis Cassis Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassis /

Soirée Saint Patrick 2023 Oustau Calendal 2023-03-17 was last modified: by Soirée Saint Patrick 2023 Oustau Calendal Cassis 17 mars 2023 Bouches-du-Rhône Esplanade Aristide Briand Oustau Calendal Cassis Bouches-du-Rhône Oustau Calendal Cassis

Cassis Bouches-du-Rhone