Soirée Saint Martin Music Live 2021-08-14 19:30:00 19:30:00 – 2021-08-14 00:00:00 00:00:00

Montélimar

Montélimar Drôme 19h30: cérémonie d’ouverture,

20h: 1ère partie avec des DJs locaux et régionaux,

21h30: Adrian Sax performers avec deux robots à leds géants et show pyrotechnique suivi de deux DJ Guests.

