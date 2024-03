Soirée Sagafrica L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence, samedi 30 mars 2024.

Soirée Sagafrica L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Cette soirée africaine sera festive et caritative !

Au profit de l’association Au cœur des enfants du Bénin , le spectacle de danses et de percussions vous transporte dans les traditions africaines. En parallèle, découvrez plusieurs stands de créateurs africains et une pièce de théâtre Le chemin de guérison . 12.5 12.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 19:30:00

fin : 2024-03-30

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

