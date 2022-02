Soirée Russe Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’évènement: Lailly-en-Val

Loiret

Soirée Russe Café 2 la Mairie,Lailly en Val, 12 février 2022, Lailly-en-Val. Soirée Russe

Café 2 la Mairie, Lailly en Val, le samedi 12 février à 18:02

Soirée dédiée à la culture russe. Extraits de la pièce de A.P. Tchekhov _Oncle Vania_ présentés par l’atelier de théâtre de l’association MAREL, exposition des illustrations des contes russes de Tatiana Kozlova, repas d’inspiration russe… et d’autres surprises !

Entrée libre et gratuite (on fait passer le chapeau !)

Soirée de découverte de la culture russe, théâtre, expo, repas thématique Café 2 la Mairie,Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T18:02:00 2022-02-12T21:02:00

Détails Catégories d’évènement: Lailly-en-Val, Loiret Autres Lieu Café 2 la Mairie,Lailly en Val Adresse 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Ville Lailly-en-Val lieuville Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Departement Loiret

Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lailly-en-val/

Soirée Russe Café 2 la Mairie,Lailly en Val 2022-02-12 was last modified: by Soirée Russe Café 2 la Mairie,Lailly en Val Café 2 la Mairie,Lailly en Val 12 février 2022 Café 2 la mairie Lailly-en-Val Lailly-en-Val Lailly-en-Val

Lailly-en-Val Loiret