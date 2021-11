Saint-Vallier Saint-Vallier Drôme, Saint-Vallier Soirée ruban blanc = Projection du film SLALOM Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

Soirée ruban blanc = Projection du film SLALOM Saint-Vallier, 24 novembre 2021, Saint-Vallier. Soirée ruban blanc = Projection du film SLALOM Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier

2021-11-24 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-24 Ciné Galaure 2 rue des Malles

Saint-Vallier Drôme Saint-Vallier EUR Dans le cadre de la campagne ‘’RUBAN BLANC’’et de la journée internationale de l’élimination des violences faites aux femmes,

en partenariat avec la ville de Saint-Vallier. Projection du film SLALOM suivi d’un échange en présence d’intervenantes du CIDFF. cinegalaure.saintvallier@gmail.com https://www.cinegalaure.fr/ Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier

dernière mise à jour : 2021-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Ciné Galaure 2 rue des Malles Ville Saint-Vallier lieuville Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier