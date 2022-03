Soirée royale à la Micro-Folie ! Micro-Folie de Châteaubriant, 14 mai 2022, Châteaubriant.

Soirée royale à la Micro-Folie !

Micro-Folie de Châteaubriant, le samedi 14 mai à 19:00

La Micro-Folie de Châteaubriant est un Musée numérique dans lequel sont diffusés en très haute définition les chefs d’œuvres de nombreux musées nationaux et internationaux tels que le Louvre, le Château de Versailles et le Musée d’Orsay. De 19h à 20h et de 20h30 à 21h30 : visite “Les fêtes à Versailles”, entrée libre et gratuite. de 19h à 20h et de 20h30 à 21h30 : Atelier enfants “Dresse une table de rois” avec restitution aux parents et dégustation, à partir de 6 ans, gratuit sous réservation

Micro-Folie : le musée numérique pour tous

Micro-Folie de Châteaubriant 9 rue Denieul et Gastineau Châteaubriant Châteaubriant Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:30:00