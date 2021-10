Lille Maison de quartier de Wazemmes Lille, Nord Soirée rose Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Soirée rose Maison de quartier de Wazemmes, 29 octobre 2021, Lille. Soirée rose

Maison de quartier de Wazemmes, le vendredi 29 octobre à 17:30

### Soirée Rose **Au programme** – Apéro Rose – Danse Bollywood avec l’association Cie Manjushree – Un lancer de confettis couleur rose – Diffusion d’un court métrage sur Octobre Rose – Stands d’information (confection de rubans roses et de cousins cœur) **DRESS CODE :** venez avec un vêtement rose de votre choix ! (réalisation d’une photo surprise pendant la soirée ) Maison de quartier de Wazemmes 36 rue d’Eylau, 59000 Lille PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE – ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT À TOUS.

Gratuit et ouvert à tous

Soirée de clôture d’octobre rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein ! Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d’eylau, 59 000 lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T17:30:00 2021-10-29T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison de quartier de Wazemmes Adresse 36, rue d'eylau, 59 000 lille Ville Lille lieuville Maison de quartier de Wazemmes Lille