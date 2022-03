Soirée Roller Party Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Soirée Roller Party Montfort-sur-Meu, 2 avril 2022, Montfort-sur-Meu. Soirée Roller Party Salle des Batailles 4 La Cotelais Montfort-sur-Meu

2022-04-02 – 2022-04-02 Salle des Batailles 4 La Cotelais

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Montfort-sur-Meu Venez participer à une Roller Dance Party organisée par le Roller Artistique d’Ille et Vilaine (RAIV) . Cette soirée remet au goût du jour l’ambiance festive des Roller Party américaines. Buvette sur place. Location de patins possible.

Enfants sous surveillance des parents. Tarifs de 3€ à 5 € contact@raiv.fr +33 6 87 08 73 97 http://raiv.fr/ Venez participer à une Roller Dance Party organisée par le Roller Artistique d’Ille et Vilaine (RAIV) . Cette soirée remet au goût du jour l’ambiance festive des Roller Party américaines. Buvette sur place. Location de patins possible.

Enfants sous surveillance des parents. Tarifs de 3€ à 5 € Salle des Batailles 4 La Cotelais Montfort-sur-Meu

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Montfort-sur-Meu Adresse Salle des Batailles 4 La Cotelais Ville Montfort-sur-Meu lieuville Salle des Batailles 4 La Cotelais Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

Soirée Roller Party Montfort-sur-Meu 2022-04-02 was last modified: by Soirée Roller Party Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 2 avril 2022 ille-et-vilaine montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine