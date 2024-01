Soirée Roller Party Carnaval Edition Le Tube – Seignosse Seignosse, samedi 17 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 18:00:00

fin : 2024-02-17

Le samedi 17 février au Tube à Seignosse.

18h ouverture des portes.

La grande salle du Tube se transforme en terrain de jeux pour superstars du boogie à roulettes.

En collaboration avec l'association landaise « roulettes », venez avec vos propres patins et vos plus belles tenues (thème : carnaval).

En collaboration avec l’association landaise « roulettes », venez avec vos propres patins et vos plus belles tenues sur le thème du carnaval. Location de patins sur place possible (enfants et adultes : 5€).

Sélection de sons enflammés : la Nouvelle Orléans n’a qu’à bien se tenir, cette année le carnaval le plus flamboyant sera à Seignosse.

Piste roller et piste piéton, adultes et enfants, tout le monde est le bienvenu pour cette soirée 100% groovy !

Tarifs entrée

Adulte : 5€

Moins de 15 ans : gratuit

Pas de pré-réservation, billetterie sur place.

Infos : www.le-tube-bourdaines.com

Le Tube – Seignosse Avenue des Arènes

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Seignosse