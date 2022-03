Soirée Rock’n’roll Vinay Vinay Catégories d’évènement: Isère

Vinay

Soirée Rock’n’roll Vinay, 12 mars 2022, Vinay. Soirée Rock’n’roll Vinay

2022-03-12 – 2022-03-12

Vinay Isère Vinay EUR 8 15 Un concert rock’n’roll, avec le groupe The Element (Road Runners) de Tullins.

Billetterie sur place chez “Mille et une fleurs” ou “Cavyvan”. lezartsenfete38@gmail.com +33 6 79 83 52 53 https://lezartsenfete-vinay.fr/ Vinay

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vinay Autres Lieu Vinay Adresse Ville Vinay lieuville Vinay Departement Isère

Vinay Vinay Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vinay/

Soirée Rock’n’roll Vinay 2022-03-12 was last modified: by Soirée Rock’n’roll Vinay Vinay 12 mars 2022 Isère Vinay

Vinay Isère