Soirée Rock’N Bouffe Salle polyvalente Rancon, samedi 13 avril 2024.

Soirée Rock’N Bouffe Salle polyvalente Rancon Haute-Vienne

L’association Délivrez-Nous du malt vous convie à sa toute première soirée ! Au programme un blind test musical à 18h30 et le concert de Cold Cold Blood à 20h30. Ce groupe vous fera voyager dans son univers quelque part entre Niel Young, Wovenhand, The Byrds, Heavy Trash, The Kinks. Et pour vos estomacs sandwich végé, pulled prok au smoker, fromages, crêpes, bières paysannes et limonade artisanale. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:30:00

fin : 2024-04-13

Salle polyvalente Place de la Mairie

Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée Rock’N Bouffe Rancon a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Pays du Haut Limousin