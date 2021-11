SoumansSoumans Soumans Soumans Creuse, Soumans Soirée rock’n Beaujolais Soumans Soumans SoumansSoumans Catégories d’évènement: Creuse

Soirée rock'n Beaujolais

2021-11-20 19:30:00 – 2021-11-20 22:00:00

2021-11-20 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-20 22:00:00 22:00:00

Soumans
Creuse
Rue des Acacias
Salle polyvalente

Salle polyvalente – Sur réservation – Pass sanitaire obligatoire

Venez passer une agréable soirée en dégustant un verre de Beaujolais nouveau.

Concert du groupe Fingers in the noise

Organisation du Lions Club de Boussac en collaboration avec Amitiés Internationales du Pays de Boussac

+33 6 25 25 37 02

