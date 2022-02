Soirée rock salsa et divers Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Soirée rock salsa et divers Monein, 14 mai 2022, Monein. Soirée rock salsa et divers Salle du Pont Lat Avenue du Pont Lat Monein

2022-05-14 21:30:00 – 2022-05-14 Salle du Pont Lat Avenue du Pont Lat

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein EUR 6 Boissons soft et friandises Boissons soft et friandises Boissons soft et friandises Pixabay

Salle du Pont Lat Avenue du Pont Lat Monein

dernière mise à jour : 2022-02-10 par OT Coeur de Béarn

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Salle du Pont Lat Avenue du Pont Lat Ville Monein lieuville Salle du Pont Lat Avenue du Pont Lat Monein Departement Pyrénées-Atlantiques

Monein Monein Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monein/

Soirée rock salsa et divers Monein 2022-05-14 was last modified: by Soirée rock salsa et divers Monein Monein 14 mai 2022 Monein Pyrénées-Atlantiques

Monein Pyrénées-Atlantiques