SOIRÉE ROCK Roquebrun Roquebrun Catégories d’évènement: Hérault

Roquebrun

SOIRÉE ROCK Roquebrun, 7 mai 2022, Roquebrun. SOIRÉE ROCK Roquebrun

2022-05-07 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-07 23:45:00 23:45:00

Roquebrun Hérault Quelques pas de danse , de la bière , des cocktails et de la bonne humeur seront au RDV. live par Wake Up 34 ! +33 4 67 89 64 27 https://lepetitnice-roquebrun.fr/ Quelques pas de danse , de la bière , des cocktails et de la bonne humeur seront au RDV. Roquebrun

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Roquebrun Autres Lieu Roquebrun Adresse Ville Roquebrun lieuville Roquebrun Departement Hérault

Roquebrun Roquebrun Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roquebrun/

SOIRÉE ROCK Roquebrun 2022-05-07 was last modified: by SOIRÉE ROCK Roquebrun Roquebrun 7 mai 2022 Hérault Roquebrun

Roquebrun Hérault