Soirée « Rock Party » Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès, samedi 10 février 2024.

Grande soirée rock des années 50 avec le groupe Surfin’k et leur spectacle « Rock around the clock ». Et si le cœur vous en dit, venez en look des 50’s ! Sans aucune obligation bien évidemment ! Un spectacle proposé dans le cadre de « Provence en scène »

Surfin’ K va interpréter sur scène les titres des acteurs phares du Rock’n’Roll Chuck Berry, Little Richard, Gene Vincent, Eddie Cochran, Fats Domino, Bo Diddley, Roy Orbison, Buddy Holly, la liste est longue et ne peut être exhaustive.



Surfin’ K, composé d’un contrebassiste, d’un batteur et d’un chanteur-guitariste, proposera ses arrangements, dans la plus pure tradition du style, sur des standards comme, Blue Suede Shoes, Summertime Blues, Be Bop A Lula, Oh Pretty Woman, Hound Dog, Johnny B Good… Mais aussi sur des ballades d’artistes comme les Platters, les Everly Brothers. Ainsi, Smoke Gets In Your Eyes, All I Have To Do Is Dream, Love Me Tender, viendront légèrement contrebalancer le rythme effréné de cette musique du diable .



Buvette, assiette de charcuterie et fromage, pizza sur place.



Réservation conseillée avant le 5 février à l’accueil de la mairie EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10 00:00:00

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

