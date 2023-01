SOIREE ROCK Nancy, 21 janvier 2023, Nancy .

Les Black Carbu et The Street Bakers propose un répertoire dynamique avec des reprises Pop Rock allant des Beatles à Nirvana passant par Téléphone, Queen, les Doors, Creedence Clearwater Revival, Pixies, Cream, lynyrd skynyrd, AC/DC, Goldman,

Un voyage dans l’univers des tubes indémodables, revisités dans ambiance conviviale et festive par Les Black Carbu et The Street Bakers.

billetterie en ligne

https://www.billetweb.fr/soiree-rock1

Buvette et billetterie sur place

+33 3 83 96 39 70 https://www.mjcbeauregard.fr/

