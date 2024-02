SOIRÉE ROCK & MUSETTE AVEC CHAT MAN ET VEAU DOUX Lodève, samedi 24 février 2024.

SOIRÉE ROCK & MUSETTE AVEC CHAT MAN ET VEAU DOUX Lodève Hérault

Chat Man et Veau Doux, c’est pas juste un nom rigolo, c’est aussi un duo de choc qui vous fait voyager dans l’univers de la chanson française mais pas que…

Avec leur guitare, leur accordéon, leur batterie au pied et leur voix, ils revisitent des classiques de Jacques Brel, Charles Aznavour, Sansévérino, Arno, La Mano Négra, Astor Piazzolla, Madness, Thomas Fersen, La rue Kétanou, Les VRP, Les amis d’ta femme, Georges Brassens, MC Solar, Serge Gainsbourg, Java, Hubert Felix Thiéfaine,Alain Bashung, Les Négresses Vertes, Les Pogues, Renaud, Joe Dassin, Zoufris Maracas, Nino Ferrer et bien d’autres.

Leur spectacle est un mélange de swing, de rock, de tango et de poésie, avec une touche d’humour et de folie.

Chat Man et Veau Doux, c’est un duo qui vous donne envie de chanter et de danser !

A partir de 23h, ils enchaineront en mode DJ pour faire chauffer vos semelles ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24 01:00:00

9 Avenue Denfert-Rochereau

Lodève 34700 Hérault Occitanie

L’événement SOIRÉE ROCK & MUSETTE AVEC CHAT MAN ET VEAU DOUX Lodève a été mis à jour le 2024-02-15 par OT LODEVOIS ET LARZAC