Soirée Rock et Beaujolais Salle Polyvalente Boussac, samedi 23 novembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-23 19:30:00

fin : 2024-11-23

Soirée rock et Beaujolais organisée par Amitiés internationales du Pays de Boussac et le Lions Club de Boussac tous les bénéfices seront reversés au Téléthon avec le groupe Fingers.

Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



