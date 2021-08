Soirée Rock Celtique, à Saint-Dolay Mairie,Salle polyvalente – Saint Dolay, 17 septembre 2021, Saint-Dolay.

Mairie, Salle polyvalente – Saint Dolay, le vendredi 17 septembre à 20:00

La commune de Saint-Dolay propose une soirée Rock Celtique qui débute à 20h avec **Dourgan**, guitariste-auteur-compositeur breton aux inspirations Celtiques. Musicien authentique, passionné et parfois explosif, vibrant d’un seul être avec son instrument, toujours dans le plus grand respect des Traditions. Les mélodies de Dourgan se nourrissent des landes et des rivières, du rythme des vagues, du chant des oiseaux au galop des chevaux. [[https://dourgan.com/](https://dourgan.com/)](https://dourgan.com/) La soirée se poursuit à 21h30 avec **Son Ar Dan**, groupe professionnel basé en Bretagne, composé de 5 musiciens. Ils distillent un “bon gros rock festif bien de chez nous”, aux doux parfums d’embruns (et de muscadet) et partagent leur joie de vivre avec les spectateurs. [[https://www.facebook.com/sonardan](https://www.facebook.com/sonardan)](https://www.facebook.com/sonardan)

Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 17 ans.

Mairie,Salle polyvalente – Saint Dolay 1 place de l'Eglise 56130 Saint-Dolay



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T23:30:00