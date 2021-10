Chenôve Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve, Côte-d'Or Soirée Rock-Boogie, jazz… Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Soirée pratique Rock n’roll, boogie ———————————– avec du west coast swing, madison, kuduro, charleston… de 21h15-22h00 et 22h00 à 1h30. (on peut danser le rock sur de la musique boogie, jazz…) Entrée 7 euros avec boissons sans alcool, gâteaux… et ouvert à tous. Spécial débutants de 21h15 à 22h (rock lents pour mettre en application les cours…) Salle avec Parquet et Climatisée 15 rue Edmond Voisenet 21000 Dijon Soirée pratique Rock n’roll, boogie avec du west coast swing, madison, kuduro, charleston… Ecole de danse Mansouri Dijon 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Chenôve Le Mail Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T21:30:00 2021-11-19T23:59:00;2021-11-20T00:00:00 2021-11-20T01:30:00;2021-12-17T21:30:00 2021-12-17T23:59:00;2021-12-18T00:00:00 2021-12-18T01:30:00;2022-01-21T21:30:00 2022-01-21T23:59:00;2022-01-22T00:00:00 2022-01-22T01:30:00;2022-02-18T21:30:00 2022-02-18T23:59:00;2022-02-19T00:00:00 2022-02-19T01:30:00;2022-03-18T21:30:00 2022-03-18T23:59:00;2022-03-19T00:00:00 2022-03-19T01:30:00;2022-04-15T21:30:00 2022-04-15T23:59:00;2022-04-16T00:00:00 2022-04-16T01:30:00;2022-05-20T21:30:00 2022-05-20T23:59:00;2022-05-21T00:00:00 2022-05-21T01:30:00;2022-06-17T21:30:00 2022-06-17T23:59:00;2022-06-18T00:00:00 2022-06-18T01:30:00

