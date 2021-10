Chenôve Ecole de danse Mansouri Chenôve, Côte-d'Or Soirée Rock-Boogie, jazz… Ecole de danse Mansouri Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

**Soirée pratique Rock n’roll, boogie** avec du west coast swing, madison, kuduro, charleston… de 21h15-22h00 et 22h00 à 1h30. (on peut danser le rock sur de la musique boogie, jazz…) Entrée 7 euros avec boissons sans alcool, gâteaux… et ouvert à tous. Spécial débutants de 21h15 à 22h (rock lents pour mettre en application les cours…) Salle avec Parquet et Climatisée 15 rue Edmond Voisenet 21000 Dijon [Lien site](http://ecolemansouri.fr/evenements1/)

