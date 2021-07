Menton Menton Alpes-Maritimes, Menton Soirée Rock avec The Bends Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

2021-08-02 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-02 23:00:00 23:00:00

Menton Alpes-Maritimes The Bends est un groupe de reprises rock et pop rock originaire de Menton. Venez nous retrouver sur scène pour vibrer sur les rythmes de nos covers!!! https://www.menton.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-18 par

