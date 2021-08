Soirée Rn’b à la péniche River’s king PENICHE RIVER’S KING, 11 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 11 août 2021

de 18h à 1h

payant

Bonne nouvelle pour les amoureu·se·s de RNB, la croisière Hhls Rn’b Cruise Full est de retour !

Souvenez-vous, l’été dernier Hhls Cruise a été un rdv phare : du Rn’b sous toutes ses formes et de toutes les époques, un public tellement doux, la découverte des plus beaux monuments de paris en glissant sur la seine, sunset et étoiles en guise d’éclairage, good food et drinks à profusion…. Cet été, c’est la même en mieux : péniche rénovée, nouvelle expérience food, plus de temps de croisière, qui dit mieux ?…

Au programme:

– Croisière sur la Seine (2h à 2h3entièrement Rn’b (à l’ancienne, moderne, alternatif, les big hits…),

– Music by : Yaw x Tatoun

– Boisson et nourriture sont prévues avant, pendant et après la croisière.

PENICHE RIVER’S KING 2 quai Saint Barnard , Jardin Tino Rossi Paris 75005

Contact :Make It Clap Agency 0752026439 rsvp@micagency.com https://dice.fm/event/2m5ep-hhls-rnb-cruise-s2e9-18h1h-11th-aug-rivers-king-paris-tickets https://www.facebook.com/events/230868631778062?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface 0752026439 rsvp@micagency.com

