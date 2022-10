Soirée Réveillon – Born to be disco, 31 décembre 2022, .

Soirée Réveillon – Born to be disco



2022-12-31 22:15:00 – 2022-12-31

24 24 EUR En 1978, alors qu’une crise de l’industrie textile sévit en France, une usine de Roubaix ferme ses portes. Les employés, résignés à ne pas se retrouver au chômage, décident de transformer l’endroit en grand dancing qui mettra à l’honneur le nouveau genre musical de l’époque. C’est l’histoire musicale d’une bande d’ouvriers qui vont tout changer, au travers de tubes intemporels qui ont bouleversé à jamais la musique. « Born to be alive », « September », « I will survive », « Can’t get my eyes off you » en passant par les plus grands succès d’Abba, le spectacle est un grand moment de joie, dansé, dans une présentation des textes inédite où l’humour n’est jamais très loin!

Création et mise en scène : Frédéric Fuertès

Chorégraphies : Séverine Rolin

Mise en place vocale : Julie Saint Josse

100 minutes – tous public

En 1978, alors qu’une crise de l’industrie textile sévit en France, une usine de Roubaix ferme ses portes. Les employés, résignés à ne pas se retrouver au chômage, décident de transformer l’endroit en grand dancing qui mettra à l’honneur le nouveau genre musical de l’époque. C’est l’histoire musicale d’une bande d’ouvriers qui vont tout changer, au travers de tubes intemporels qui ont bouleversé à jamais la musique. « Born to be alive », « September », « I will survive », « Can’t get my eyes off you » en passant par les plus grands succès d’Abba, le spectacle est un grand moment de joie, dansé, dans une présentation des textes inédite où l’humour n’est jamais très loin!

Création et mise en scène : Frédéric Fuertès

Chorégraphies : Séverine Rolin

Mise en place vocale : Julie Saint Josse

100 minutes – tous public

Art Scène Théâtre

dernière mise à jour : 2022-10-10 par